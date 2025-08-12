İnşaat malzemesi ihracatı 30 milyar dolara yaklaştı

TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin haziran sonuçları açıklandı. Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 artarak 2.41 milyar dolara ulaştı. Pazarlardaki zorluklara rağmen ihracatta güçlü performans görüldü. Haziran itibarıyla sektörün son 12 aylık ihracatı yüzde 4.3 artarak 29.98 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak ele alındığında ihracat yüzde 4.9 artışla 47.99 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı 0.62 dolar olarak gerçekleşti