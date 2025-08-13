Ceviz üretiminde lider Denizli oldu

DENİZLİ Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili TÜİK 2024 rakamlarına göre, Denizli'nin 8 yılda 590 bin 420 adet sertifikalı chandler ceviz fidanı dağıtımı, ceviz ağacı varlığı ve yıllık ceviz üretiminde lider konuma yükseldiğini açıkladı.

İbrahim Tefenlili, "Dağıtımlar sonucunda hedefe ulaşmak bizleri ve üreticilerimizi gururlandırmıştır. Birlikte yol aldığımız kurumlarımızı kutluyorum. Bu ülkenin çiftçisi üreticisi varken, dışarıdan ceviz ithal edilmesi insanın zoruna gidiyordu. 8 yıl önce başlayan projeyle ceviz üretiminde Denizli zirveye yerleşti. Projeye başlarken bu hedefle yola çıkmıştık. Meyve vermeye başlayacak ceviz varlığımızla rakamlar daha da yukarılara çıkacaktır. 590 bin dağıtım gerçekleştirdik ancak talep olması halinde dağıtımları sürdüreceğiz" dedi.