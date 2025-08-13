Depremzede öğrencilere eğitim yardımı sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde okuyan öğrenciler destekten yararlanmaya devam edecek.

Bu çerçevede yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokul kademesinde 3 ve 4. sınıflar, ortaokul kademesinde 7 ve 8. sınıfların yanı sıra, ortaöğretim (lise) kademesinde 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için destek ödemesi yapılacak. İlkokul öğrencilerine yıllık 33 bin 264 TL, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yıllık 38 bin 880 TL verilecek. Eğitim desteğinden daha önceki yıllarda da bu haktan yararlanan, öğrenim gördüğü kademeyi henüz tamamlamamış öğrenciler faydalanabilecek. Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.