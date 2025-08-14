Konuta erişilebilirlik sorununa somut çözüm

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) tebliğine uygun olarak yeni bir proje gayrimenkul yatırım fonu kuruldu. Sahibi olduğu emlak zincirlerindeki 5 bin profesyonel gayrimenkul danışmanının desteği ile yeni bir proje başlatan Gökhan Taş, SPK'nın tebliğine uygun olarak kurulan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ekspertiz değerinin altında uygun fiyatlı arsalar ile anlaşmalar yapıyor. Gökhan Taş, isteyen yatırımcıların 1 milyon TL'lik fon yatırımı, isteyenlerin ise 2.980.000 TL karşılığı daire sahibi olabileceğini kaydetti.

'KAYNAĞIMIZ ARTTI'

TAŞ, "Fon için kısa sürede 200 milyon liranın üzerinde bir kaynağa ulaştık. Bu formül, tüm Türkiye'ye uygulanabilir. Nitekim devlet iyi lokasyonlarda da arsa ihalesi açıyor. Doğru lokasyonda doğru fiyatla ev sahibi olmak erişilebilirlik demek. 5 yıl sonra büyük gayrimenkul projeleri üreticileri liginde oluruz" dedi.