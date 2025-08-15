Elektrik kullanımında rekor kırıldı

ATIK Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, 28 Temmuz 2025'te saatlik elektrik yükünün 59.335 MWh ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, sıcak hava dalgaları, elektrikli araç şarjı, turizm yoğunluğu ve veri merkezlerinin artan yükünün rekorun başlıca nedenleri olduğunu söyledi. Öner, "Su pompalarının sürekli çalışması, ev ve işyerlerinde soğutma sistemlerinin kesintisiz devrede olması, insanların daha fazla uyanık kalması ve buna bağlı internet kullanımı ile yoğun klima kullanımı bu rekorun başlıca nedenleri oldu" ifadelerini kullandı.