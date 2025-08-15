İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 20 zam geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında 'toplu taşımaya yüzde 20 zam' yapılması görüşülecek. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sunulan önergede şu ifadelere yer verildi; "Toplu ulaşım sektörünün ana gider kalemlerindeki (akaryakıt, elektrik, döviz kuru, yedek parça ve benzeri) fiyat ve ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalınması sebebiyle ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ve önerge ekinde yer alan parametreler ışığında fiyat tarifesine yüzde 20 oranında zam yapılması talebine yönelik hazırlanan Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesinin görüşülmesi."