MHRS’de randevu sorunu tarih oldu

SAĞLIK Bakanlığı randevu sisteminde yaşanan sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Kök neden analizlerine göre aksiyon alındı. Merkezi Hekim Randevu Sisteminde randevu problemi büyük oranda çözüldü. Artık herkes istediği doktoru seçebildiği gibi uygun zamanlarda randevu da bulunabiliyor. İhtiyaca göre tıbbı cihaz planlandı.

399 KBB ve 414 Göz Üniti sağlandı. MHRS sadakat oranını yüzde 88'e çıktı. Bekleyen talebi yüksek illerde ihtiyaç olan branşa göre mesai kaydırması ve kapasite artışına gidildi. Bekleyen randevu talebi yüzde 73 azaldı. 81 ilde 72 branşta aynı güne randevu veriliyor. Hastalıkların erken teşhisi için de düğmeye basıldı. Kronik hastalıkları erken tespit etmeye devam etmek için son 8 ayda 25 milyon kişiye ulaşıldı, 4 milyon 976 bin 996 yeni tanı koyuldu.