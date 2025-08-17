Çanakkale’de meyve sineğine karşı mücadele

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyünde üreticilere yönelik Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele eğitimi düzenlendi. Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu'nun da katıldığı eğitim toplantısında Akdeniz meyve sineğine karşı tuzakların hazırlanması ve asılması konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Toplantı soru ve cevap etkinliği ile son buldu. Düzenlenen eğitim toplantısında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren tarafından 'Biyoteknik mücadelenin önemi' konularında sunumlar yapıldı.