Coğrafi işaretli çiçek balının hasadı başladı

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının bu sezon hasadı geçen yıla oranla bereketli başladı. İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek noktalardaki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balının kent ekonomisine katkısı büyük oluyor. Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın en önemli 4 ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, tüketici tarafından ilgi görüyor. Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanda ürettiği petekler, sırları alındıktan sonra süzüm makinesine konuluyor. Daha sonra süzülen bal, kavanoz ve tenekelere doldurularak satışa sunuluyor.