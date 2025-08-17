Klima satışları iki katına çıktı

Türkiye genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle temmuzun ikinci yarısında klima arayışı yüzde 98 artarken, e-ticaret kanalında ısıtma-soğutma ürünlerinin cirosu geçen yıla göre yüzde 62,5 yükseldi. Geçen ay ülke genelinde hissedilen kavurucu sıcaklıklar, klima ve diğer soğutma cihazlarına talebi üst seviyelere çıkardı. Meteoroloji verilerine göre, birçok kentte mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hem bireysel hem de ticari tüketicilerin serinleme arayışını hızlandırdı. Derlenen verilere göre, 1-15 Temmuz ile 16-31 Temmuz dönemleri karşılaştırıldığında, klima aramalarında yüzde 98, vantilatörlerde yüzde 76, tavan pervanelerinde de yüzde 67 artış görüldü.

YÜZDE 62.5 ARTTI

Aynı dönemde ilanların favoriye eklenme oranı klimalarda yüzde 82, vantilatörlerde yüzde 69, tavan pervanelerinde ise yüzde 52 oldu. Türkiye merkezli e-ticaret altyapı sağlayıcısı bir firmanın verilerine göre de ısıtmasoğutma kategorisinde faaliyet gösteren e-ticaret firmalarının cirosu haziran ve temmuz aylarında geçen yıla göre yüzde 62,5 arttı. Satış adedi yüzde 20 yükselirken, en çok enerji verimliliği yüksek orta segment cihazlar tercih edildi.