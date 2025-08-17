Kütahya’da Simav Turizm ve Ticaret Panayırı açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 92'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı törenle açıldı. Leylekkürü mevkiinde düzenlenen panayırın açılış törenindeki konuşmasında panayırın önemine değinen Vali Musa Işın, "Simav'ın her türlü hizmete layık olduğunu biliyoruz ve bu konuda belediye başkanlarımızla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. 92 yıllık geçmişe sahip bu panayır, sadece Simavlıların değil, bölgenin dört bir yanından gelen esnafların da buluşma noktası hâline gelmiş durumda. Bu geleneğin bölgemize ve tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum "dedi.