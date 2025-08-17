Trafikte yeni dönem: Hız sınırı ve tabelalar değişiyor

Karayollarındaki hız sınırlamaları ve trafik işaretlemeleri güncel standartlara göre yeniden değerlendirilecek. Karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek. 16 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' genelgesi, Türkiye'deki karayollarında hız sınırlarını ve trafik işaretlemelerini sil baştan düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge, trafik güvenliğini artırmayı ve tabelalarda standartlaşmayı hedeflerken bu genelge ile yapılması beklenen değişikliklerden bazıları yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırları yeniden gözden geçirmek ve gereksiz yaya geçitlerini kaldırmak.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Şu an için otoyol ve diğer karayollarında hız sınırlarında kesin bir değişiklik açıklanmadı. Ancak 16 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, karayollarındaki hız sınırı uygulamalarını standartlaştırmayı amaçlıyor. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar, trafik güvenliğini artırmak için Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerine uyum sağlıyor. Hız sınırı tabelaları, görünürlük, konum ve sürücü davranışları açısından değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar, 1 Eylül ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlanacak. Genelge ile mevcut hız sınırlarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik kriterlerine göre yeniden inceleneceğini belirtiyor. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılması veya düşürülmesi gündemde. Otoyollarda mevcut hız sınırı 120 km/sa, ancak bu sınır yol yapısı ve trafik yoğunluğuna göre değişebilir.

KORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR

Genelge, trafik işaretlemelerinde "mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" ilkesini benimseyerek tabelaların standartlaşmasını öngörüyor. Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri, okul ve hastane bölgeleri hariç kaldırılacak. Orta refüj açıklıkları kapatılacak, gereksiz tabelalar kaldırılacak. Şehirlerarası yollarda meskun mahal levhalarının konumu da yeniden değerlendirilecek. Bu değişiklikler, sürücülerin daha net ve anlaşılır bir trafik ortamında seyahat etmesini sağlayacak. Çalışmalar, belediyeler ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde yürütülüyor.

2025 KARAYOLLARI HIZ SINIRLARI

OTOMOBİL (M1, M1G)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 90 km

Bölünmüş yollarda: 110 km

KGM tarafından işletilen otoy.: 130 km

Yap-İşlet-Devret (YİD) otoy.: 140 km

MİNİBÜS (M2)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km

Bölünmüş yollarda: 90 km Otoyollarda: 100 km

OTOBÜS (M2-M3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km

Bölünmüş yollarda: 90 km

Otoyollarda: 100 km

KAMYONET (N1, N1G)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km

Bölünmüş yollarda: 85 km

Otoyollarda: 95 km

PANELVAN (N1)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 85 km

Bölünmüş yollarda: 100 km

Otoyollarda: 110 km

KAMYON VE ÇEKİCİ (N2-N3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km

Bölünmüş yollarda: 85 km

Otoyollarda: 90 km

MOTOSİKLET (L3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km

Bölünmüş yollarda: 90 km

Otoyollarda: 100 km

MOTOSİKLET (L4, L5, L7)

Yerleşim yeri içinde: 50 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 70 km

Bölünmüş yollarda: 80 km Otoyollarda: 80 km

MOTORLU BİSİKLET (L1, L2, L6)

Yerleşim yeri içinde: 30 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 45 km

Bölünmüş yollarda: 45 km

Otoyollarda: Giremez

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLAR

Yerleşim yeri içinde: 30 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 50 km

Bölünmüş yollarda: 60 km

Otoyollarda: 70 km

ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BEL. ARAÇLAR

Yerleşim yeri içinde: 30 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 50 km

Bölünmüş yollarda: 50 km

Otoyollarda: 60 km

LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLER

Yerleşim yeri içinde: 20 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 30 km

Bölünmüş yollarda: 40 km

Otoyollarda: Giremez

ARIZALI ARAÇ ÇEKEN ARAÇLAR

Yerleşim yeri içinde: 20 km

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 20 km

Bölünmüş yollarda: 30 km

Otoyollarda: 40 km

İŞ MAKİNELERİ

Yerleşim yeri içinde ve dışında: 20 km

Otoyollarda: Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluşun izni olmadan giremez