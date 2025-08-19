Komşu yakın kuyruk uzun!

YUNANİSTAN'IN Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, yoğun talep görüyor. Özellikle bayramlarda tercih edilen adalar, yazın son ayında da ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Türkiye'den Samos Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Samos'a gelen bir vatandaş, o uzun kuyruğu kayda aldı.

Kapıda vize uygulaması için bekleyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntüleri paylaşan vatandaş, paylaşımına, "Samos Limanı'na indiğinizde sizi bekleyen sıra" notunu düştü. Sıranın sonunun gözükmediği videoda, vatandaşların işlemler için bekledikleri görüldü.

85 EURO'YA YÜKSELDİ

GEÇEN yıl nisan ayında başlayan uygulamada 60 Euro olan vize ücreti, 2025 yılı sezonu itibarıyla 85 Euro'ya (3700 TL) yükseltildi. Vize başvurusunda, 0-18 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 20 Euro (870 TL) olarak uygulanacak. Kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı da 10'dan 12'ye çıkarılırken, Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına bu sezon Patmos ve Semadirek adaları da eklendi.