Son dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

"Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün sürek bu çalışmalarımız neticesinde çalışmalarımızı iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam bir diğer hizmet kolları.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Oransal zamla ilgili olarak karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 maddede hizmet kollarında 311 maddede toplamda 369 maddede ulaşma sağlanmıştır.

Bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar TL'nin üzerinde bir kazanım memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımızla gerçekleştirdik. Bu 80 milyarı hizmet kollarına harcadığımızı ifade etmek istiyorum.