Vergide lider Bayraktar oldu

GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden isimlerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki tüm sektörlerde 2023 ve 2024 yıllarında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 4 yıl üst üste ihracat lideri oldu.

GELİRDE REKOR

Böylece Selçuk ve Haluk Bayraktar, son 4 yılda arka arkaya Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. Selçuk Bayraktar 2021'de 153 milyon lira ve Haluk Bayraktar 143 milyon lira, 2022'de Selçuk Bayraktar 564 milyon lira ve Haluk Bayraktar 319 milyon lira, 2023'te Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira ve Haluk Bayraktar 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödedi.

Haluk Bayraktar 2024'te 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödedi.

Selçuk Bayraktar 2024 yılında ise 2 milyar 767 milyon 587 bin lira ve Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi rakamına ulaştı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın yıllık gelir vergisi 5 milyar 296 milyon 206 bin lirayı buldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık bir artış gerçekleşti. Bu artışta Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

SELÇUK Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2024 yılında ödedikleri vergi, Baykar'ın, 2023 yılında elde ettiği kazanç üzerinden belirlendi. Bu kazanç üzerinden önce kurumlar vergisi, ardından kar dağıtımı nedeniyle gelir vergisi ödendi. Şirket, banka kredisi dahi kullanmadan tüm AR-GE projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek sürdürüyor. Baykar, şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

İZMİR 3. SIRADA

GİB'İN yayınladığı listeye göre İstanbul, Ankara ve İzmir; mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden gelir vergisi açısından en yüksek paya sahip iller olarak öne çıkarken en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle: İstanbul: 75, Ankara: 10, İzmir: 6, Antep: 5, Eskişehir: 2, Bursa: 1 ve Karabük: 1.