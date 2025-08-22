Banka hesaplarında unutulan 732 milyon TL TMSF’ye geçti

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), 2024 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan 732,1 milyon lira aktarıldı. 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat ve alacaklara ilişkin listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF'nin internet sitesinde 4 ay müddetle ilan ediliyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2014'te işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştirildi.