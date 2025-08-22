Zengezur’da tarihi gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demiryolu Hattı'nın temel atım töreni bugün gerçekleştirilecek. Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hat yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandı. Temeli atılacak hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak.

Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Kalyon Holding öncülüğünde inşa edilecek. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak

TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat Trans-Hazar ve Kuzey- Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek.

110 MİLYAR LİRAYA YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 110 milyar liraya inşa edilmesi beklenen hattı 2029 sonunda hizmete almayı planladıklarını anlattı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor" dedi.