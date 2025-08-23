Bakan Bayraktar açıkladı: ‘Günlük 81 bin varil ham petrol üretiyoruz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde tarihin en üst seviyesinde olduğunu söyledi. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Bayraktar, günlük 81 bin varil ham petrol üretime ulaştıklarını söyledi. 2025 yılı mayıs sonu itibari ile elektrik kurulu gücünün yüzde 70,4 yerli, yüzde 60,8 yenilenebilir enerji kaynakları seviyesine ulaştığına dikkat çeken Bayraktar, "Enerjide 2035'te rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkartarak 120 GW seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. İran'dan herhangi bir petrol ithalatımız bulunmamaktadır. 2025 yılı ilk 5 aylık dönem verilerine göre Basra Körfezi üzerinden ham petrol ithalatımız olup toplam ithalatımızın yüzde 21'i seviyesindedir" diye konuştu.