Balıkçılık tutkunları için geri sayım başladı: Çeşme’de buluşacaklar

Bluefin Çeşme Turnuvası, IC Çeşme Marina'nın ev sahipliğinde, çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla gerçekleşiyor. Organizasyonun başkanlığını denizcilik sektöründen Sinan Kaya ve Star Organizasyon kurucusu Tekin Yüksel yürütürken, koordinasyonu Deniz Gözen üstleniyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden uzman akademisyenler, turnuvanın bilimsel ayağını destekliyor. Turnuva, amatör balıkçılık kuralları ve IGFA standartlarına uygun şekilde, "Yakala ve Bırak" ile "Etiketle ve Bırak" yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Akustik etiketleme yöntemiyle işaretlenen orkinoslar doğaya geri salınarak bilimsel araştırmalara katkı sağlanacak.

DOLU DOLU FESTİVAL

Etkinlik süresince katılımcılar mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden turnuvayı anlık takip edebilecek. İzmir, İstanbul, Bodrum, Antalya gibi şehirlerden ve yurt dışından gelecek ekiplerle birlikte 40'tan fazla tekne turnuvaya katılacak. Sıfır atık uygulamaları, mama ve fidan bağışları gibi sosyal sorumluluk projeleri de turnuvaya eşlik edecek. Bluefin Çeşme'de ayrıca "Tuna Talks" adı altında düzenlenecek panellerde, akademisyenler ve deneyimli kaptanlar deniz yaşamı ve sürdürülebilirlik üzerine konuşacak. Etkinlik; DJ performansları, sahne şovları, yoga ve okçuluk gibi aktivitelerle tam bir deniz festivali atmosferi sunacak. Çocuklara özel alanlar, gurme lezzetler ve yarışmalar da ziyaretçileri bekliyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Sinan Kaya, "Türkiye'nin denizcilik ve spor alanındaki en prestijli etkinliklerinden birine imza atıyoruz. Doğa dostu balıkçılığı teşvik eden bu etkinliğe tüm deniz tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

En Büyük Balık Ödülü

Yakala & Bırak Ödülü - Etiketle & Bırak Ödülü

Genel Klasman 1.lik Ödülü

Genel Klasman 2.lik Ödülü

Genel Klasman 3.lük Ödülleri

Jüri Özel Ödülü

Kadın Balıkçılar Ödülü

Genç Balıkçılar Ödülü (Çocuk Kategorisi)