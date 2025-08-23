Sakarya Gaz Sahası için önemli bir anlaşmaya varıldı: Karadeniz'deki üretim 2028'de 4 katına çıkacak





KARADENİZ'DEKİ GAZ ÜRETİMİ 2028'DE 4 KATINA ÇIKACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını belirtti.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiği bilgisini paylaşan Bayraktar 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağının altını çizdi.Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin'de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek."İletişim Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, enerji filosunu genişletmeye devam ediyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandı. Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.







"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİNİ BERAT ALBAYRAK BAŞLATTI

Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlarla yeni bir boyut kazandı. Bu süreçte, Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol arama faaliyetleri hız kazandı. Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başladı. İlk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere dahil edildi. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza atmış oldu.