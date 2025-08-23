Türkiye’nin en büyük 10 bankası karını yükseltti

TÜRKİYE'DE bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka yılın ilk yarısında 305 milyar liralık kar elde etti. Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğü sahip bankalar olarak sıralandı. Türkiye'nin en büyük 10 bankasının yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 32,5 trilyon liraya ulaştı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde en büyük 10 bankanın aktif toplamı 23,2 trilyon lira düzeyindeydi.