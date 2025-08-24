Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin gaz üretimi 4 katına çıkacak!

KARADENİZ'DEKİ doğal gaz üretimine destek verecek olan yeni yüzer üretim platformunun (FPU) inşası hızla devam ediyor. Bakan Bayraktar, yeni platforma ilişkin "Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı. Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir FPU temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını belirtti.

ÜRETİM GÜÇLENECEK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiği bilgisini paylaşan Bayraktar 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağının altını çizdi. Bayraktar, şunları kaydetti: "Platformumuzun 2027 sonunda Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak."