Çaykur’dan tarihin en yüksek yaş çay alımı

ÇAY İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce ikinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu dönem tarihin en yüksek ikinci sürgün yaş çay alımının gerçekleştirildiği belirtildi. Makineli tarıma geçişin sebep olduğu yoğun bir hasat dönemi yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Üreticilerimizden gelen yüksek tonajlı alım talepleri teşekkülümüzce göğüslenerek, 23 günlük yoğun alım dönemine sıkıştırılan bir süreçle bu sürgün tamamlanmıştır. Her şart ve koşulda üreticilerimiz için varlığımızı sürdürdüğümüzü ortaya koymuş bulunmaktayız" denildi.