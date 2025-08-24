Esnaf okul alışverişinden büyük ciro bekliyor!

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okul kıyafeti alışverişinin esnaftan yapılması talebinde bulundu. Velilerin, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul kıyafetleri için de önemli bütçe ayırdığını kaydeden Palandöken, "Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyor. Okul aile birlikleri veya okullar, dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Veliler okul kıyafetlerini istedikleri yerden alabilmeli, bu alışveriş esnaf işletmelerinden de yapılmalı" ifadelerini kullandı.