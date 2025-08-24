Krema ve kaymak üretiminde standartlar düzenlendi!

TARIM ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine ilişkin esasları yeniden belirledi. Krema ve kaymağın etiketinde, inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek. Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürünün içinde mevcut, canlı ve aktif olması gerekecek. Coğrafi işaret olarak tescil edilenlerin, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklerine göre piyasaya arz edilecek.