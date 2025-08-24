Ünü dünyaya yayılan Sultaniye üzümü sofralara ulaşacak

DÜNYACA ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün merkezi konumundaki Sarıgöl Ovası'nda hasat dönemi başladı. Bağlardan kesilen üzümler tüketicilerin sofralarına ulaştırılmak üzere yurdun çeşitli kentlerindeki hallere gönderiliyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık üzüm bağı bulunduğunu belirterek, "Sarıgöl Ovası'nda kesim başladı. Üzümlerimiz kamyonlarla yurdun farklı illerine ulaştırılarak tüketiciyle buluşuyor. Örtülü bağlarımızda hasat Aralık ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.