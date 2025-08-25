Son dakika: Kamu Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı! Memur zammı için kritik gün

İlk ve ikinci toplantılarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Hakem Heyeti bugün yeniden memur zamlarını görüşmek için toplandı.
Hakem Kurulu'nun karar vermesi için önünde 3 günlük süre kaldı. Kurul 27 Ağustos Çarşamba günü sonuna kadar memur zammına ilişkin nihai kararını verecek. Kurulun aldığı kararlar kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı. Yani bir "dava", "temyiz" ya da "itiraz" imkânı yok. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.
KAMU İŞVERENLERİ NE TEKLİF ETTİ?
Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine Kamu İşverenleri daha önce yaptıkları tekliflere ek olarak taban aylığına 1.000 TL artış önerdi. Son olarak yapılan teklif ise şu şekilde:
2026 ilk altı ay yüzde 11
2026 ikinci altı ay için yüzde 7
2027 ilk altı ayı için yüzde 4
2027 ikinci altı ayı için yüzde 4
MEMURLAR NE İSTİYOR?
Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.
ÖĞRETMEN ÖDENEKLERİ DEĞİŞTİ
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri kapsamında 11 hizmet kolundaki kazanımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı.
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda, kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memurlardan, Ticaret Bakanlığında görev yapanlara da seyahat kartı verilmesi sağlandı, 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı. Bu hizmet kolunda çalışanlara, bulundukları şehirlere göre 15, 10 ve 5 puan artırımlı ödenen adalet hizmetleri tazminatının, sözleşmeli personele de verilmesi sağlandı.
Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapanların ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödenmesi kararı alındı.