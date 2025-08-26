30 Ağustos’ta İZBAN ve metro ücretsiz olacak

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı hatlarında yapılacak yolculuklar ücretsiz olacak.