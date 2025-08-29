  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Daireler değerli konut olabilir
HER dört yılda bir yenilenen emlak vergisi matrahları 2026-2029 dönemi için yeniden belirlenirken bazı bölgelerde 40 kata varan artışların yaşanması yeni bir konuyu beraberinde getirdi. Eski Maliye bürokratları yaptıkları değerlendirmede 2026 yılında bazı apartman dairelerinin bile bu matrah artışıyla birlikte değerli konut kapsamına girebileceğini bildirdi. Uzmanlar, ev sahiplerinin emlak vergileri karşısında boş durmayacaklarını belirterek, kiraların daha yüksek oranda artırılacağı konusunda uyardılar. Emlak vergisi artışlarının ardından uzmanlar ev sahiplerinin evlerinin daha da değerlenebileceğine dikkat çekerek şu an için satış yapmamaları tavsiyesinde bulundular.
