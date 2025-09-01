Ev hanımlığından patronluğa

AYDIN'IN Efeler ilçesi Efeler Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Çiğdem Kaya, 2019 yılına kadar ev hanımıydı. Kızlarının üniversiteye gitmesinin ardından evde yalnız kalan Kaya, bitkilere olan ilgisini iş hayatına dönüştürmeye karar verdi.

GÜNDE 200 LİTRE ÜRETİM

ADNAN Menderes Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünü kazanan Kaya, iki yıl süren eğitimin ardından üretim için kolları sıvadı. Evdeki düdüklü tencereyi distilasyon makinesine çevirerek kekik suyu üretmeye başlayan Kaya, ürünlerini önce akraba, arkadaş ve komşularına sattı. Kaya, üretimini genişletmek için evde üretim belgesi alarak şahıs şirketi kurdu.

Ardından Efeler Belediyesi'nden kiraladığı işyerine üretim atölyesini taşıyan Kaya, burada ürettiği 80 çeşit ürünle ticaret yolculuğunu sürdürüyor. Günde yaklaşık 200 litre bitki suyu üretimi yaptığını belirten Kaya, ürünlerin başında gül, kekik, lavanta, biberiye, hayıt, civan perçemi, altınotu ve limonotu sularının geldiğini söyledi. Kaya, kadın girişimcilere şu mesajı verdi: "Kadınlar cesur olsunlar. Girişimcilik için adım atsınlar. Keşke yapamadım demektense, başarısız olurlarsa 'yaptım ama olmadı' desinler."