Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü. Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir büyümeye devam ediyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %10,9 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,0, finans ve sigorta faaliyetleri %2,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı.