Altın ve gümüş fiyatları parladı

KÜRESEL piyasalar, hisse senetleri için yılın en kötü ayı olan Eylül'e hareketli başladı. Güvenli liman altın ve gümüş sert yükselerek rekor kırarken alıcılı seyir FED faiz indirimi beklentileriyle Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlikle yönlendirildi. Ons türü altın 3.486 dolarla 3.500 dolarlık önceki rekoruna yaklaşırken gram altın 4.611 lira ile zirve tazeledi. Yüzde 2'lik yükselen ons gümüş ise 40.6 dolarla 14 yılın zirvesine çıktı. Ons türüne paralel hareket eden gram gümüş de 53.80 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram gümüş, yıl başından bu yana yüzde 63.5'lik getiriyle diğer yatırım araçlarının önüne geçti.