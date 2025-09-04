Vira Bismillah sezonu açıldı: Bu sefer de balık çok tayfa az

Kazançlar balık bolluğuna ve çalışma bölgelerine göre değişirken balıkçılar aylık ortalama 70 bin TL kazanıyor. Ayrıca tutulan balık miktarı arttıkça kazanç da yükseliyor. Balıkçılık mesleğinde yarım asrı devirdiğini kaydeden tekne reisi İsmail Özdemir, "Zor, çok zor bir meslek. Gece gündüz çalışıyorsun ama mesleğimiz zor da olsa severek yapıyoruz. Şimdiki gençlerde ise bu işe pek düşkünlük yok. Bu işle orta yaş ve 50 yaş üstü, eski kuşak insanlar ilgileniyor. Gençlerde ne merak var ne de çalışma arzusu" dedi.

BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kazanılan rakamların tekneden tekneye ve bölgeden bölgeye değiştiğini belirten Özdemir, "Mesela Karadeniz teknelerinde maaşlar daha yüksek çünkü gece gündüz çalışılıyor, işler daha yoğun. Ege'de gece çalışması var ama gündüz gemide eksik varsa onları tamamlıyorsun, onun dışında bir şey olmuyor. Bu yüzden Karadeniz'le Ege arasında 15 bin ile 20 bin TL arasında fark oluşuyor. Ortalama maaşlar 70-80 bin TL civarında" diye ekledi. Özdemir, "Sezon 15 Nisan'da paydos ediyor. Bu meslekten anlayanlar yazın kimisi tekne boyası yapıyor, kimisi ağ işleriyle uğraşıyor; yani yeni sezona hazırlık yapılıyor. İstisna personeller var; örneğin gemici ya da ırgatçı olarak çalışan tek kişi varsa, o kişi mecburen diğerlerinden daha fazla maaş alıyor. Botçu da aynı şekilde, başka yapacak kimse yoksa ona yüksek maaş vermek zorunda kalıyorsun. Bu tarz görevlerde maaşlar daha yüksek olur" dedi.