Emlak vergisine yeni düzenleme

Emlak vergilerinde tepki çeken yüksek artışlar sonrası hükümet düzenleme kararı aldı. Konu AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, vatandaşlardan gelen şikâyetlere dikkat çekildi, ilçeler arasında farklı oranların uygulandığını ve artışların piyasa koşullarını yansıtmadığı belirtildi.
4 YIL BOYUNCA GEÇERLİ
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, dört yıl boyunca geçerli olacak rayiç bedel çalışması yapılması kararlaştırıldı. 2026'da uygulanacak Emlak Vergisi'ne esas rayiç bedellerdeki fahiş artışa karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında konunun kapsamlı şekilde araştırılacağı, elde edilecek raporlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceği bildirildi.
'KİRADA AB BİRİNCİSİYİZ'
Toplantıda Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de bir sunum yaptı. Sunumda, gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Sunumda et fiyatlarına da dikkat çekildi. 2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği ifade edildi. Türkiye'nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa'da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ'ın yüzde 19'da kaldığı belirtildi.