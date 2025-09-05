Emlak vergisine yeni düzenleme

'KİRADA AB BİRİNCİSİYİZ'

Toplantıda Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de bir sunum yaptı. Sunumda, gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Sunumda et fiyatlarına da dikkat çekildi. 2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği ifade edildi. Türkiye'nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa'da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ'ın yüzde 19'da kaldığı belirtildi.

