Şimşek’in ertelenen Ege programı netleşti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 Eylül'de İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı saat 15.00'te İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşecek. "İzmir İş Dünyası Toplantısı" başlığıyla duyurulan buluşmada, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin yanı sıra enflasyonla mücadele, finansman koşulları, dış ticaret ve yatırım ortamı gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. İş dünyasının sorun ve önerilerinin doğrudan Bakan Şimşek'e iletileceği toplantıya geniş katılım bekleniyor. 12 Ağustos Salı günü gerçekleşeceği duyurulan toplantı, Şimşek'in emekli öğretmen olan ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatının ardından ertelenmişti.