Ünlü markanın siyah çayında boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle yerli bir çay markasını ifşa etti. Siyah çayda gıda boyası tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sunulan "Filiz Siyah Çay" ürününün laboratuvar analizleri sonucunda gıda boyası tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli denetim sonuçlarına göre; "Şirin Çay" markasıyla satışa sunulan ve 003 parti numarasıyla kayıtlara geçen üründeki boya, çayda bulunmaması gereken katkı maddeleri arasında yer alıyor. Gıda güvenliği uzmanları, çayda bu tür katkıların kullanımının tüketiciler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.