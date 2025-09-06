Velilere doğru ayakkabı seçimi çağrısı

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala okul alışveriş heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bir çok veli, çocuğunun okul masrafları ile uğraşırken özellikle yapılan yanlış ayakkabı seçimleri ilerleyen yıllarda çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkiliyor. Günümüzde öğrencilerin neredeyse 10 saatinden fazlasının okul ve okul yolunda geçtiği hesaplanırsa çocuklarımızın ayak sağlığına büyük önem vermemiz gerekiyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bir çok vatandaş ekonomik ayakkabıya yönelirken ekonomik gücü yerinde olan hali vakti yerinde vatandaşlar ise doğru ayakkabı yerine marka takıntısı yüzünden ayak sağlığına fazla uygun olmayan ayakkabılar tercih ediyor. Ortopedist Işık Kırca da okul alışverişi yapan velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kırca, "Seçilen ayakkabının ayak şekline ve genişliğine uyum sağlamalı, ayağı sıkmamalı ve ayak hareketlerini kısıtlamamalıdır. Taban desteği yeteri kadar sağlanmalı aşırı yumuşak veya aşırı sert olmamalıdır. Son olarak ayakkabın konç kısmının bileğimizi destekleyecek sertlikte olmasına özen göstermeliyizdedi.