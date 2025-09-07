Hava yolu taşımacılığında rekor kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocakağustos döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının direkt transit yolcularla 162,6 milyona ulaştığını bildirdi.

ANTALYA İLK SIRADA

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında inişkalkış yapan uçak sayısının geçen ay iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda ise 104 bin 661 olduğunu belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 artışla 261 bin 755'e ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 8 ayda iç hatlarda 12 milyon 938 bin 609, dış hatlarda 29 milyon 237 bin 589 olmak üzere toplam 42 milyon 176 bin 198'e ulaştığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "İç hatlarda 101 bin 393, dış hatlarda 184 bin 185 olmak üzere toplam 285 bin 578 uçak trafiği gerçekleşti. 8 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 8 milyon 301 bin 159, Antalya Havalimanı'nda 26 milyon 179 bin 455, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 3 milyon 888 bin 89 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 3 milyon 121 bin 707 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 685 bin 788 yolcu trafiği gerçekleşti."