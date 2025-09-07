Öğretmen çiftten ‘Sanal gerçeklik’ desteği

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde İngilizce öğretmeni Gizemnur Güngör (34) ile matematik öğretmeni eşi Kader Güngör (34), sanal gerçeklik (VR) destekli bir eğitim modeli geliştirdi. Projeyle öğrenciler, İngilizce öğrenirken aynı zamanda empati, yardımseverlik, sorumluluk gibi değerleri de deneyimleme imkanı buluyor. Pilot uygulama, Adala Nergiz Demet Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. İngilizce öğretmeni Gizemnur Güngör, teknolojiyi çocuklar için faydalı bir araca dönüştürmek istediklerini belirterek, "VR gözlüklerle hazırlanan senaryolarda öğrenciler hem 'feed the dog' gibi İngilizce ifadeleri öğreniyor hem de yardımlaşma, sorumluluk gibi değerleri içselleştiriyor" dedi.