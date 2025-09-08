  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi İhracatta altın yumurta dönemi

ABD’de kuş gribi nedeniyle yaşanan yumurta krizi, Türkiye’ye ihracat kapısını sonuna kadar araladı. Ocak-Ağustos döneminde ABD’ye yapılan yumurta ihracatı 17.7 milyon dolara ulaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ABD'de geçen yılın sonlarında başlayan kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi ve üretimin sekteye uğramasıyla ABD, yumurta tedariki için Türkiye'ye yöneldi. Türkiye, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti.

En fazla yumurta ihraç ettiği ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

KRİZ FIRSATA ÇEVRİLDİ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve yumurta ihracatçısı Bedri Girit, üreticiler olarak yıllık 2.6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar yumurta ürettiklerini ifade etti.

ABD ve Brezilya'da ciddi kuş gribi vakalarının yaşandığını ifade eden Girit, şunları söyledi: "Ülkeler, hava şartlarına bağlı kuş gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir dalga hareketi gibi soğuğa giden yerde bir müddet sonra arkasında göçmen kuşlar ve diğer etmenlerle kuş gribi vakası yaşıyor. Dolayısıyla bir ülkede kuş gribi olabiliyor ama ötekisinde olmuyor. Biz de böyle bir dalgadan faydalanmış olduk. Amerika, Brezilya'da çok ciddi kuş gribi vakaları oldu. Bu dönemde ihracatın ABD'ye 4 kat, Avrupa Birliği'ne ise 3 kata yakın artmasının nedeni budur."

