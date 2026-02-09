İzmir'de sel sularına kapılmışlardı: Balımnaz ve Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşılan olayda yürek yakan detay ortaya çıktı

FİRARİ SÜRÜCÜ HAKKINDA ŞOK GERÇEK: 3 SUÇTAN ARANIYOR!

Olayın ardından kayıplara karışan sürücü T.D. ile ilgili ulaşılan bilgiler ise pes dedirtti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan sürücünün: Çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 3 farklı suçtan halihazırda aranması olduğu ortaya çıktı. Eğitimli köpekler ve sualtı arama kurtarma timleri (SAK), firari sürücü T.D.'yi yakalamak için bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.