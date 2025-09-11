ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerine ilişkin açıklama yaptı. Kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını aktaran Uraloğlu, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203'e ulaştığını bildirdi.

KUŞADASI ZİRVEDE

URALOĞLU, "Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı" dedi. Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini belirtti. Uraloğlu, "2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı kruvaziyer

İZMİR'İN YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Kruvaziyer turizminde rekor nı'nı sırasıyla, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvazinı'nı yer gemiyle Bodrum Limanı takip etti" dedi. Öte yandan Malta bayraklı dev kruvaziyer ise geçtiğimiz günşerde 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide, çoğu Alman 2 bin 600 yolcu ve 910 personel bulunduğu belirtildi.