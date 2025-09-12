  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi Ege’de balıkçılar sezona bereketli başladı

Havaların soğumasıyla daha çok balık avlayacaklarını belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, geçen sene elde ettikleri 55 bin ton rakamını yeni yılın başında yakalamak istediklerini söyledi.

AV yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, sezona bol miktarda balık avlayarak başlangıç yaptı. Ege Denizi'nde ağların dolu çekilmesi hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahlara çeşitlilik olarak yansıdı.

Geçen yıla kıyasla sezonun çok daha verimli başladığını belirten balıkçılar, vatandaşların da memnun olduğunu dile getirdi. Denizlerdeki bolluk, balıkçı esnafın yoğun olduğu İzmir'in tarihi Havra Sokağı'na da yansıdı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezonun ilk 10 gününde güçlü bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıl İzmir su ürünleri halinde 55 bin ton balık satışı yapıldığını ifade eden Çakan, bu yıl ilk 10 günde 5 bin tonluk satış gerçekleştiğini belirtti.

HAMSİ VE SARDALYA BOL

ÇAKAN, "İlk günden itibaren 10 gündür Ege'de inanılmaz güzel avcılık var. İyi bir balıkçılık sezonu yaşıyoruz" diye konuştu. Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Murat Aslan da sezonun umduklarından daha iyi başladığını dile getirdi. Özellikle hamsi ve sardalyanın bol olduğunu belirten Aslan, "Balık bol, iri ve vatandaşın alabileceği seviyede. Normalde kilosu 300-400 lira olan balığı şu anda 150 liraya satıyoruz" dedi.

