Merkez Bankası faiz indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci faiz kararını dün açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40.50'ye çekti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5'ten yüzde 39'a indirildi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,..5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5'ten yüzde 39'a indirmiştir" denildi.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Kurul tarafından açıklanan metinde şu ifadelere yer verildi: "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

BEKLENTİ anketi sonuçlarında 26 ekonomistin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim bekliyordu. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.5 olarak kayıtlara geçti. Goldman Sachs, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek enflasyona rağmen TCMB'nin 200 baz puanlık indirim yapacağını tahmin etmişti. JP Morgan, indirimin beklentilerin altında kalabileceğini öngörmüştü