THY 5’inci kez APEX World Class Ödülü aldı

Türk Hava Yolları (THY), Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste 5'inci kez World Class Ödülü'ne layık görülerek, üstün hizmet ve yolcu deneyimi mükemmelliğini temsil eden ödülü alan sayılı hava yollarından biri oldu. World Class Ödülü, emniyet ve sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek-içecek uygulamaları olmak üzere 4 kategorideki performansa göre değerlendirilip THY'ye takdim edildi. THY, üst üste ikinci defa World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi Ödülü'yle küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusunda üstün standartlara olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.