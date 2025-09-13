THY’den anlamlı dönüşüm: Uçak koltukları okul çantasına dönüştürüldü

"TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Projenin hayata geçirilmesi hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük depremler hepimizin hayatını derinden etkiledi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu olan çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.