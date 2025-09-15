Kırsalda yükselen yatırım: Modern aile çiftlikleri

Ege, Akdeniz, Marmara ve Güney Marmara'da hem üretim yapmak isteyen girişimciler hem de doğayla iç içe bir yaşam kurma hayali olan şehir sakinleri, modern çiftlik kurma ya da hazır çiftlik satın alma yoluna gidiyor.

Modern aile çiftlikleri; doğa dostu üretim sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, hayvan refahına uygun ahırlar ve organik tarım uygulamaları gibi unsurlarıyla dikkat çekiyor.

Bu çiftlikler, aynı zamanda ekonomik açıdan da yüksek katma değer yaratıyor.

Özellikle butik üretim, organik gıda, zeytinyağı, peynir, serbest gezen tavuk yumurtası gibi alanlarda çalışan çiftlikler, büyük şehir pazarlarında önemli gelir elde edebiliyor.

BEYAZ YAKALININ TERCİHİ

Devletin sağladığı teşvikler de bu ilgiyi körüklüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik hibe programları, IPARD kapsamındaki kırsal kalkınma destekleri ve düşük faizli krediler, kırsalda çiftlik kurmak isteyenleri cesaretlendiriyor.

Aynı zamanda tarım teknolojilerinin daha erişilebilir hale gelmesi, küçük aile işletmelerinin de modern altyapılara kavuşmasını mümkün kılıyor.

Tüm bu gelişmeler, batı bölgelerindeki tarım arazilerine olan talebi artırmış durumda. Gayrimenkul uzmanlarına göre, özellikle Urla, Seferihisar, Foça, Ayvalık, Edremit, Bayramiç, Ezine gibi bölgelerdeki satılık çiftlik ilanlarına ilgi son iki yılda ciddi oranda yükseldi. 5 ila 10 dönüm arasında değişen hobi tipi çiftlikler 2 ile 7 milyon TL arasında alıcı bulurken, ticari üretime uygun, tam donanımlı çiftlikler 10 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen beyaz yakalı çalışanlar, doğal ve üretken bir yaşam kurmak için kırsalda toprak arayışına girmiş durumda. Aynı zamanda organik gıda üretimine yatırım yapmak isteyen bireysel girişimciler de bu sürecin önemli aktörlerinden biri.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da döviz avantajı sayesinde batıdaki çiftliklere yatırım yapıyor. Ancak uzmanlar, toprağın verimliliği, su kaynaklarına erişim, arazi üzerindeki yapıların yasal durumu ve tarımsal üretim potansiyelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

TALEBIN EN FAZLA OLDUGU BÖLGELER

İZMİR (URLA, SEFERİHİSAR, FOÇA)

Organik tarım ve bağcılık için uygun toprak yapısı, İzmir şehir merkezine ve havaalanına yakınlık, Sakin yaşam arayan beyaz yakalılar için cazip bir rota, Yüksek gelirli agroturizm ve butik tarım potansiyeli nedeniyle tercih ediliyor.

BALIKESİR (EDREMİT, BURHANİYE, AYVALIK)

Zeytinlikler ve zeytinyağı üretimiyle biliniyor, Deniz turizmi ve kırsal yaşam bir arada, Çiftlik turizmi (eko-köy, taş ev, butik otel projeleri) için uygun, İstanbul'a ulaşım kolaylığı bulunduğundan rağbet görüyor.

ÇANAKKALE (BAYRAMİÇ, AYVACIK, EZİNE)

Kaz Dağları eteklerinde doğal kaynaklara yakın konum, Meyvecilik, sebze üretimi ve arıcılık faaliyetleri yaygın, Yerli ve yabancı doğa severlerin yoğun ilgisi, Çanakkale Köprüsü sonrası yatırım değeri arttığından sıkça tercih ediliyor.

AYDIN (KUŞADASI, GERMENCİK)

Zeytinlik ve incir üretiminde Türkiye'nin öncü bölgelerinden, Jeotermal enerji kaynaklarına yakınlık, Yerli-yabancı yatırımcının ilgisini çeken butik çiftlikler, Turizm ve tarımı birleştiren projelere açık olduğundan oldukça revaçta.

ANTALYA (KORKUTELİ, ELMALI, FİNİKE)

Türkiye'nin en güçlü örtü altı tarım (seracılık) merkezlerinden biri, Finike ve Elmalı çevresi meyvecilik (portakal, nar, elma) açısından zengin, Gelişmiş lojistik ve ihracat altyapısı, Tarım turizmi ile yazlık hayatı birleştirmek isteyen yatırımcılar için cazip, Modern sulama sistemleri ve güneş enerjisi yatırımları yaygınlaştığından bölge cazip bir yer olarak görülüyor.