Türk Dünyası Sigorta Birliği kuruldu

AZERBAYCAN Sigortacılar Birliği tarafından, Birliğin "Yol Haritası" çerçevesinde düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin 1. Genel Kurulu, 14 Eylül'de Azerbaycan'ın tarihi Şuşa kentinde gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaç ve ilkeleri temel alınarak Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin yeniden kurulmasını ilan eden bildirge imzalandı.

BİLDİRGE İMZALANDI

TOPLANTIDA, Türk devletleri sigorta piyasalarının iş birliğini ve gelişimini güçlendirecek görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinliğe Türk devletlerinin finansal düzenleyici kurumlarının başkanları, sigorta sektörü temsilcileri, ilgili devlet yetkilileri ve diplomatik misyonlar katıldı. Toplantının açılış konuşmaları Türk Dünyası Sigorta Birliği Kurucu Ortağı ve Azerbaycan Sigortacılar Derneği İcra Direktörü Elmar Mirsalayev, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan ve Azerbaycan devlet kurumlarının üst düzey temsilcileri tarafından yapıldı.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

2025 yılı dönem başkanlığını üstlenen Azerbaycan Sigortacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ulviya Cabbarova da açılış konuşmacıları arasında yer aldı. Ardından Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin logosu tanıtıldı ve kuruluş bildirgesi imzalandı. Menteş, SEDDK olarak 2025 yılında sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe sadece mali disiplin ve piyasa istikrarını güçlendirmekle kalmayıp sigortalı haklarını artıracak, verimliliği destekleyecek ve ekonomiye katkı sağlayacak kapsamlı düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini ifade etti. Motorlu araç sigortalarında eşdeğer ve yeniden kullanılabilir parçaların kullanımını yaygınlaştırarak hem vatandaşları hem de yerli sanayiyi desteklediklerini belirten Menteş, yayımlanacak Hasar Yönetmeliği ile dijital, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem kurulmasının hedeflendiğini söyledi.