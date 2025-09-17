İzmir’de konut satışı artışta

TÜİK'in Ağustos 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerine göre; Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az satış 49 ile Ardahan'da gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ AZALDI

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış gösterdi. Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.