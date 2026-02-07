Restoranlardan yeni dönem: Kuver gitti POS’tan tercihli bahşiş geldi

DESTEK DE VAR TEPKİ DE

Restoranların uygulamaya aldığı bu yeni modelde bahşiş eskiden olduğu gibi nakit olarak elden değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmeler açısından yasal güvence sağlanırken, çalışanlar da bahşişlerini resmi olarak almış oluyor. Kısa sürede yayılmaya başlayan uygulamayı destekleyen de tepki gösteren de var.

Bazı müşteriler, "Burada kuver ve servis ücretlerinde olduğu gibi zorunluluk olmaması önemli. İsteğe bağlı olduğu için istersek veriyoruz, istemezsek vermiyoruz" diyerek sistemi destekliyor. Kimi ise kuverin isim değiştirerek geri döndüğünü savunuyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, gönüllü kuver olarak da adlandırılan bu yeni bahşiş modeli, eski zorunlu kuver uygulamasına kıyasla müşteriler tarafından daha fazla kabul görüyor.